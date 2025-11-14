Ислам Махачев стал первым российским чемпионом UFC в двух категориях

Российский боец MMA Ислам Махачев одолел представителя Австралии Джека Делла Маддалену и стал первым чемпионом UFC в двух весовых категориях из России.

Боец смешанных единоборств из России Ислам Махачев после победы над Джеком Делла Маддаленой (Австралия) стал чемпионом UFC в двух весовых категориях – ранее никому из россиян такое достижение не удавалось. Во всем мире до Махачева было 10 таких бойцов.

Бой с Маддаленой состоялся в Нью-Йорке. Махачев выиграл единогласным решением судей и стал чемпионом в полусреднем весе. Ранее, с октября 2022 года по май нынешнего года, россиянин был чемпионом в легком весе. Титул он освободил для перехода в новую весовую категорию.

"Это мечта, всю мою жизнь я мечтал об этом, наконец мне это удалось. Эти пояса такие тяжелые, но мне это нравится"

– Ислам Махачев

Карьера Махачева насчитывает 28 побед при одном поражении, которое он потерпел еще в 2015 году.