Махачев сделал прогноз на бой с Маддаленой

Сегодня ночью Ислам Махачев сразится с Джеком Далла Маддаленой за пояс UFC в полусреднем весе. В преддверии поединка российский спортсмен отметил, что это будет очень тяжелый бой.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев сделал прогноз на титульный бой с австралийцем Джеком Далла Маддаленой на турнире UFC 322.

Он подчеркнул, что не может заранее предсказать, как сложится поединок, но готовит себя к тяжелому бою из пяти раундов.

"Я абсолютно всегда готовлю себя к тяжёлому поединку, но иногда все получается легко, может быть, и в этот раз это будет легко, но я должен быть готов к пяти трудным раундам"

– Ислам Махачев

Напомним, бой Махачев – Маддалена состоится в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября. Он станет главным событием турнира UFC 322.

На сегодняшний день Махачев провел в UFC 28 поединков. На его счету 27 побед и одно поражение.