Нурмагомедов рассказал об уникальности Махачева как бойца

Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о том, что отличает Ислама Махачева от других бойцов смешанного стиля. Он отметил, что одним из этих качеств является дисциплина.

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, в чем уникальность экс-чемпиона промоушена в категории до 70 кг Ислама Махачева.

Он подчеркнул, что Ислам дисциплинированный спортсмен, который любит соревноваться.

"У некоторых это есть, а у других – нет. Ислам же любит конкурировать. Любовь к соревнованиям и дисциплина – это те вещи, которые движут им"

– Хабиб Нурмагомедов

На сегодняшний день Махачев провел в UFC 28 поединков, одержав в них 27 побед и потерпев одно поражение.

Напомним, следующим соперником Ислама будет австралийский боец Джек Делла Маддалена. Их поединок станет главным событием турнира UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября.