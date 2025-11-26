Турецкие спасатели вытащили из моря машины с россиянами

Турецкие спасатели достали из Средиземного моря две группы россиян, куда их смыло прошедшими в Анталье дождями. Инцидент обошелся без жертв.

Как рассказали сегодня турецкие СМИ, спасатели района Кемер (провинция Анталья) провели успешную операцию по вызволению группы туристов из безвыходной и смертельно опасной ситуации.

Отдыхающие в Анталье россияне на двух автофургонах по пока не установленным причинам попали в море – машины смыло с дороги мощным ливнем, прошедшим на средиземноморском побережье Турции.

Для их спасения на место аварии выдвинулись специалисты МЧС и кемерские поисковики. По данным СМИ, для спасательной операции пришлось задействовать экскаватор.

В итоге инцидент завершился без жертв. По данным СМИ, в результате аварии среди россиян не было даже пострадавших.