Израиль планирует воевать с Ираном еще минимум три недели – ЦАХАЛ

У военных Израиля есть планы на вооруженный конфликт с Ираном еще как минимум на три недели, то есть до праздника Песах, после чего боевые действия могут быть продолжены.

Военная операция, которую ведут сейчас Израиль и США против Ирана, может продлиться еще минимум три недели, рассказал официальный представитель израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

"У нас впереди тысячи целей"

– Эфи Дефрин

По его словам, Тель-Авив готов воплощать в жизнь военные планы – совместно с США – в течение минимум трех недель, то есть до праздника Песах, если считать с сегодняшнего дня.

Кроме того, добавил представитель ЦАХАЛ, у израильских военных уже есть "более основательные планы" на аналогичный срок после Песаха.

В то же время, подчеркнул Дефрин, Армия обороны Израиля действует не на основании расписания, а исходя из степени выполнения стоящих перед ней задач – ослабления иранских властей.

Напомним, что ранее сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал условия, при которых Тегеран будет согласен завершить конфликт с США и Израилем. По словам дипломата, ИРИ ждет от Вашингтона и Тель-Авива прежде всего гарантий безопасности. Кроме того, Исламская Республика рассчитывает на репарации со стороны Америки.