США не будут вводить новые санкции против российской нефти – СМИ

Британские СМИ сообщают о том, что Вашингтон не планируют вводить новые санкции на нефть из РФ, несмотря на более ранние заявления Белого дома.

Соединенные Штаты не станут вводить новые рестрикции против российской нефти, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, часть европейских чиновников пытались склонить администрацию Дональда Трампа продолжить давление на Россию путем усиления санкций в отношении ее нефти, однако американская сторона заявила, что не станет этого делать.

Тем не менее, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что после завершения конфликта на Ближнем Востоке санкции против российской нефти будут вновь введены.

Напомним, министерство финансов США сняло рестрикции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на танкеры до 12 марта.