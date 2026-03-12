Песков: смягчив санкции против РФ, США хотят стабилизировать энергетические рынки

В Кремле прокомментировали решение США ослабить антироссийские рестрикции в отношении продажи нефти и нефтепродуктов и заявили о том, что Москва полностью разделяет стремление Вашингтона снизить напряженность на энергетическом рынке.

Россия видит в действиях Соединенных Штатов по смягчению санкций с российской нефти попытку стабилизировать энергетические рынки, такое заявление сделал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Так он прокомментировал решение Вашингтона вывести из-под ограничений российскую нефть, которая к 12 марта была погружена на танкеры.

Представитель Кремля отметил, что Москва полностью согласна с этим стремлением американской стороны.

"В данном случае мы видим в действиях Соединенных Штатов попытку стабилизировать энергетические рынки. В этом плане наши интересы совпадают"

– Дмитрий Песков

Однако, данное решение касается только той нефти, что была отгружена до 12 марта, "в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации", подчеркнул пресс-секретарь.