США вывели российскую нефть из-под санкций на месяц

В Вашингтоне решили разрешить продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые была загружены на танкеры к 12 марта. Послабление в санкциях будет действовать месяц.

США на месяц вывели из-под санкций российскую нефть, решение касается той нефти, которая к 12 марта была погружена на танкеры, следует из генеральной лицензии, выпущенной накануне Минфином Соединенных Штатов.

Мера носит временный характер: лицензия действует до 11 апреля и не распространяется на сделки с Ираном.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, этот шаг направлен на укрепление стабильности на мировых энергетических рынках, она позволит снизить нефтяные цены путем наращивания предложения. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп "принимает решительные меры для обеспечения стабильности на мировых рынках энергоносителей и работает над тем, чтобы сохранить цены на низком уровне".

"Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, Минфин США предоставляет временное разрешение странам на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море"

– Скотт Бессент

Он подчеркнул, что лицензия является "узкоспециализированной краткосрочной мерой" и не принесет России больших доходов.

"Эта мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству"

– Скотт Бессент

Почему США снимают санкции с РФ?

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на политический смысл приостановки санкционных ограничений против российской нефти.

"Россия оказалась сейчас в уникальном положении. На фоне перекрытия Ормузского пролива очень многие страны мира, страдающие от нарастающего топливного кризиса, особенно азиатские экономики, активно стремятся заполучить контракты на поставку российских нефти, нефтепродуктов и СПГ. Кроме России заместить эти выбывающие объемы не может никто, поэтому все больше азиатских стран смотрит сквозь пальцы санкции США, введенные против российской нефти. Когда приходится выбирать между коллапсом собственно экономики ввиду отсутствия энергоресурсов и соблюдением американских санкций, выбор очевиден", - прежде всего сказал он.

"Команда Трампа отлично понимает, что сейчас мало кто будет соблюдать американские ограничения, поскольку сам санкционный механизм перестал работать из-за войны США и Израиля с Ираном. Поэтому сейчас Белый дом решил приостановить санкции против российской нефти, которые и так начнут игнорироваться. Если санкции не эффективны, есть смысл заявить, что США, понимая сложности с предложением на мировом рынки, готовы временно убрать препятствие для покупки российской нефти теми же азиатскими государствами. Цель – удержать образ Вашингтона как вершителя мира, по своей воле как останавливающего доступ российской нефти на мировой рынок, так и возвращающего его", - пояснил Малек Дудаков.

"В дальнейшем стоит ожидать, что факт временного снятия санкций с российской нефти Белый дом будет использовать в контексте переговоров с Москвой. Хотя все заинтересованные стороны отлично понимают, что даже без этого формального решения российская нефть поступала бы на азиатские рынки во все больших объемах", - добавил американист.

Кроме того, у Вашингтона есть и внутриамериканский мотив. "Для команды Трампа это еще и попытка остановить неудержимый рост цен на нефть и бензин в США. Подорожание топлива из-за войны с Ираном начинает все сильнее бить по американской экономике. В моменте цены действительно снизились, что позволяет ожидать, что и в дальше Белый дом будет проводить словесные интервенции для сдерживания цен на топливо в США. К примеру, мы видели обещание разблокировать Ормузский пролив и организовать сопровождение нефтяных танкеров, хотя сейчас в регионе у США таких военно-технических возможностей нет", - напомнил он.

"Договориться о прекращении войны с Ираном у США пока не получается, и движение через Ормузский пролив по-прежнему опасно. Поэтому Вашингтону остаются только словесные интервенции: они дают кратковременный эффект, но вскоре цены вновь начинают быстро расти. Цены на топливо на внутреннем американском рынке уже подскочили на 30-40%, и это очень сильно бьет по рейтингам действующей администрации. Поэтому им приходится прибегать к любым возможностям, чтобы хотя бы стабилизировать уровень цен, в том числе приостанавливать санкции против российской нефти. Тем не менее, нет оснований полагать, что что-то остановит рост цен, пока продолжается война с Ираном", - заключил Малек Дудаков.