Доллар поднялся выше 81 рубля, евро – 92

Курсы доллара и евро растут сегодня в России на внебиржевом рынке: американская валюта поднималась выше 81 рубля, европейская – 92 рублей.

Рубль слабеет сегодня по отношению к доллару и евро на внебиржевом рынке, следует из данных торгов.

Американская валюта на пике преодолела отметку в 81 рубль – впервые с 6 января текущего года – подорожав на 2,17% и дойдя до 81,2198 рубля.

На Московской бирже доллар относительно рубля в рамках инструмента USDRUB_TOM вырос в цене на 0,88%, до 80,1 рубля.

Позже доллар немного замедлил рост, на 12:50 мск он составил 1,02% – до 80,31 рубля.

Евро в ходе торгов дорожал до 92,233 рубля, демонстрируя рост на 0,8%.