Иран уважает территориальную целостность Турции – посол

Посол Ирана в Анкаре прокомментировал очередной запуск иранской ракеты, которая была нейтрализована в воздушном пространстве Турции и заявил о том, что она была запущена третьей стороной.

Тегеран не связан с инцидентом со сбитыми в турецком воздушном пространстве ракетами, такое заявление сделал посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде.

Он отметил, что Иран всецело уважает суверенитет Турции и ожидает прояснения обстоятельств всего произошедшего. В связи с этим, им была предложена инициатива создать техническую группу для более тщательного изучения инцидента.

"Мы уважаем национальный суверенитет Турции. В связи с этим наши Вооруженные силы, Генштаб и МИД ранее выступили с заявлением, отрицающим обстрелы (Турции - ред.) ракетами или боеприпасами"

– Мохаммад Хасан Хабиболлазаде

Как подчеркнул посол, данное действие могло быть совершено третьими лицами, которые заинтересованы в эскалации конфликта в регионе.

"Усилия этих третьих лиц направлены на нанесение вреда дружественным и братским отношениям между нашими странами"

– Мохаммад Хасан Хабиболлазаде

Иран ни на кого сам не нападал, заявил посол. Все действия, которые так или иначе совершались Тегераном, являются защитой, поскольку именно США и Израиль совершили нападение на Иран, и, по словам Хабиболлазаде, "предали дипломатию".

Иранская сторона до последнего выступала за переговоры, вновь подчеркнул он, и сейчас исламская республика обороняется на законных основаниях.

Напомним, сегодня Минобороны Турецкой Республики сообщило о третьем случае уничтожения баллистической ракеты, выпущенной со стороны Ирана и вошедшей в турецкое воздушное пространство.