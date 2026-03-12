Минобороны Азербайджана осудило третий запуск ракеты по Турции

Азербайджанское министерство обороны распространило сообщение, в котором выражается решительное осуждение в связи с запуском в пятницу ракеты по территории Турции.

Министерство обороны Азербайджана решительно осудило совершенный сегодня очередной запуск ракеты в направлении Турции. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

"Решительно осуждаем очередной запуск ракеты в направлении территории братской Турции"

– Минобороны Азербайджана

В оборонном ведомстве подчеркнули, что данное действие грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Турции.

Кроме того, уточнили в министерстве, такие шаги можно охарактеризовать как недопустимую эскалацию, они несут прямую угрозу стабильности в регионе.

"Вновь заявляем о нашей солидарности с братской Турцией"

– Минобороны Азербайджана

Напомним, что сегодня Минобороны Турции сообщило о еще одном инциденте с ракетой: баллистический боеприпас, пояснили в ведомстве, был выпущен с территории Ирана и успел войти в воздушное пространство Турции, где и был уничтожен. Уточняется, что ракета была сбита силами ПВО и ПРО НАТО.