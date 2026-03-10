Армения привлечет 135 млн евро для строительства ЛЭП в сторону Грузии

Ереван планирует получить 135 млн евро от Немецкого банка развития на реализацию проекта ЛЭП, который позволит связать энергосистему Армении с Грузией и Ираном.

Власти Армении намерены привлечь дополнительные 135 млн евро для продолжения работ по строительству линии электросетей в сторону Грузии.

По информации грузинских СМИ, 120 млн евро будут взяты в кредит у Немецкого банка развития, еще 15 млн евро будут получены в виде гранта у этой финансовой организации. Власти Армении располагают порядка 324 млн евро, однако для реализации проекта необходимо свыше 500 млн евро.

Договоренности о финансировании проекта ЛЭП были достигнуты более 10 лет назад, однако работы начались только в конце 2025 года.

Отметим, что в рамках проекта предполагается строительство линии электросетей напряжением 400 кВ из Армении в сторону границ с Грузией и Ираном. Проект позволит создать энергокоридор для транспортировки энергии между тремя странами.