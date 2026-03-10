Вестник Кавказа

Армения привлечет 135 млн евро для строительства ЛЭП в сторону Грузии

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван планирует получить 135 млн евро от Немецкого банка развития на реализацию проекта ЛЭП, который позволит связать энергосистему Армении с Грузией и Ираном.

Власти Армении намерены привлечь дополнительные 135 млн евро для продолжения работ по строительству линии электросетей в сторону Грузии. 

По информации грузинских СМИ, 120 млн евро будут взяты в кредит у Немецкого банка развития, еще 15 млн евро будут получены в виде гранта у этой финансовой организации. Власти Армении располагают порядка 324 млн евро, однако для реализации проекта необходимо свыше 500 млн евро. 

Договоренности о финансировании проекта ЛЭП были достигнуты более 10 лет назад, однако работы начались только в конце 2025 года. 

Отметим, что в рамках проекта предполагается строительство линии электросетей напряжением 400 кВ из Армении в сторону границ с Грузией и Ираном. Проект позволит создать энергокоридор для транспортировки энергии между тремя странами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
855 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.