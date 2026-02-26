Гросси выразил надежду на возвращение к переговорам с Ираном

Чтобы заключить долгосрочное соглашение между Ираном и США, иранской стороне следует вернуться к переговорам по ядерной программе, считают в МАГАТЭ.

Ирану следует вернуться за стол переговоров по ядерной программе, такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.

Это необходимо для долгосрочного соглашения продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке в настоящее время, подчеркнул он.

"Конфликт продолжается… Я думаю, для всех очевидно, что необходимо долгосрочное соглашение. А для этого нужно вернуться за стол переговоров. Это потребует технической экспертизы, объективной поддержки"

– Рафаэль Гросси

Он отметил, что МАГАТЭ готово оказать содействие по всем необходимым вопросам и полностью выступает за решение конфликта в дипломатическом ключе.