Осенью путешественников в Махачкале ждет обновленный аэропорт

В аэропорту Махачкалы практически готова новая взлетно-посадочная полоса – на ней уже уложено бетонное покрытие, почти закончены рулежные дорожки и установлено светосигнальное оборудование.

У туристов, планирующих отдохнуть осенью в Дагестане, будет масса новых впечатлений, начиная с приземления в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба Минтранса Дагестана.

Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту дагестанской столицы почти готова – ее длина составляет 3,2 км, она позволит обеспечить стоянку сразу 16 воздушных судов и будет полностью уложена долговечным бетонным покрытием, передает "АиФ-Дагестан".

Основные работы завершены: закончены рулежные дорожки, установлены светосигнальное оборудование и водосточно-дренажная сеть. Сейчас строится аварийно-спасательная станция, очистные сооружения и монтируется метеооборудование, на объекте работают 350 человек и 93 единицы техники.

Заработает новая ВПП во втором полугодии текущего 2026 года. Полностью завершить реконструкцию авиаторы планируют в первом полугодии 2027 года, говорится в сообщении.