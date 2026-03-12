Страны G7 призвали США как можно скорее прекратить конфликт с Ираном – источники

Из-за транспортного коллапса в Ормузском проливе участники G7 просят Белый дом ускорить завершение иранской кампании, передает портал Axios.

Лидеры стран Группы семи призвали президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить военную операцию против Ирана на фоне экономических потерь от блокады Ормузского пролива, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, во время телефонных переговоров главы государств Группы семи обсуждали необходимость экстренного обеспечения безопасности торговых путей. Участники G7 также отмечали, что маршруты грузоперевозок через Ормузский пролив должны быть защищены как можно скорее, сообщил портал.

В ответ Дональд Трамп заверил союзников в постепенном улучшении обстановки и скором возобновлении безопасного прохода коммерческих судов.

Напомним предысторию текущего транспортного коллапса. Второго марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари публично пообещал перекрыть движение по проливу, от которого зависит пятая часть мирового экспорта нефти.

Спустя три дня, пятого марта, руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи уточнил статус акватории. По его словам, пролив остается открытым, однако владельцы танкеров сами отказываются от рейсов из-за высокого риска попасть под перекрестный огонь.

При этом 12 марта верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи подчеркнул стратегическую важность сохранения контроля над Ормузским проливом. Он назвал эту возможность необходимым рычагом давления на противника в условиях текущего вооруженного противостояния.