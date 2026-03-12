Вестник Кавказа

США могут начать тайные операции против Ирана – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Wall Street Journal: власти США после завершения войны могут продолжить раскачивать ситуацию в Иране изнутри, проводя тайные операции. Также рассматривается сценарий экономического давления.

Прекращение горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке не будет означать завершение противостояния между США и Ираном. Американские власти могут инициировать тайные спецоперации на территории ИРИ, а также продолжить политику экономического давления на Тегеран, передает Wall Street Journal. 

"США и Израиль, вероятно, продолжат ослаблять (иранские власти - ред.) посредством оказания экономического давления и проведения тайных операций даже после прекращения боевых действий"

— Wall Street Journal

Ранее издание New York Times опубликовало материал, в котором был затронут вопрос влияния гибели аятоллы Али Хаменеи на ситуацию в Иране. По информации СМИ, смерть верховного лидера не повлияла на оборонительный потенциал ИРИ.

