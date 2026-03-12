США исчерпали запасы вооружений на несколько лет вперед – СМИ

Financial Times: ВС США исчерпали запасы многих видов вооружений. Восстановление арсенала ракет Tomahawk займет несколько лет.

США потратили значительное количество важнейших боеприпасов в ходе войны против Ирана, сообщает Financial Times (FT). По информации издания, американские военные израсходовали запасы, которых могло бы хватить на годы.

В частности, значительно истощены запасы крылатых ракет Tomahawk. По информации военных экспертов издания, на восполнение арсенала Tomahawk США потребуется несколько лет.

Как пишет FT, повышенная трата вооружений в ходе войны является дополнительным фактором давления на команду Дональда Трампа. США потратили свыше $11 млрд только в первые шесть дней войны.

По информации СМИ, Пентагон может запросить у Конгресса дополнительное финансирование на $50 млрд для компенсации потерь вооружений в ходе войны.