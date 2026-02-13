Азербайджан экспортировал 25,2 млрд кубометров газа по трубопроводам за 2025 год

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов назвал объемы экспорта трубопроводного газа за прошедший год, а также сообщил о том, что Баку поставляет газ в 16 стран.

В 2025 году объем экспорта азербайджанского трубопроводного газа составил 25,2 млрд кубометров, такое заявление сделал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Это было сделано в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса при обсуждении отчета о деятельности Кабинета министров за прошедший год.

Также он сообщил, что значительно расширяется география поставок: в 2025 году трубопроводный газ Азербайджана впервые был экспортирован в Сирию.

Кроме того, значительно увеличился и европейский рынок, отметил Асадов. По его словам, начались поставки газа в еще две европейские страны – Германию и Австрию.

В настоящее время Азербайджан поставляет газ по трубам в 16 стран, заключил премьер.