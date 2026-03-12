Гросси обсудит с Лавровым роль РФ на Ближнем Востоке

Рафаэль Гросси и Сергей Лавров проведут встречу, в рамках которой обсудят роль России на ближневосточном направлении.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах обсудить с главой дипведомства России Сергеем Лавровым роль Москвы в контексте событий на Ближнем Востоке, отметив важнейшее влияние РФ на мировую безопасность.
"Это будет одним из моих приоритетов. Россия играет критически важную роль в обеспечение международной безопасности, в том числе на Ближнем Востоке"
– Рафаэль Гросси
Напомним, что сегодня в Москве проходят переговоры между МАГАТЭ и "Росатомом". Ранее состоялась встреча глав организаций Рафаэля Гросси и Алексея Лихачева, в рамках которой стороны обсудили вопросы безопасности и развития атомной отрасли.