Землетрясение в Турции вызвало слабые подземные толчки в Сочи

Отголоски землетрясения в Турции дошли до Сочи. Ночью на курорте ощущались слабые толчки до 2 баллов. Власти подтвердили их абсолютную безопасность.

Горожане и туристы в Сочи могли ощутить незначительные сейсмические колебания силой до двух баллов. Как пояснили в мэрии города, причиной стало землетрясение в Турции, эпицентр которого располагался примерно в 350 км от российского курорта.

По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, мощность в центральных турецких провинциях достигла магнитуды 5,3. Очаг сейсмической активности зафиксирован на глубине 6 км, при этом сам эпицентр находился на расстоянии 46 км к северо-востоку от города Токат.

Городская администрация быстро дала официальные разъяснения, опираясь на сводки Обнинской сейсмологической станции Геофизической службы РАН. Российские ученые подтвердили, что 13 марта в 03:35 произошло сейсмическое событие с эпицентром в Турции.

Непосредственно в зоне возникновения землетрясение составило шесть баллов. Однако благодаря расстоянию почти в 350 км до берегов России докатились исключительно затухающие и безопасные волны.