Ущерб стран Персидского залива от блокады Ормузского пролива превысил $15 млрд – СМИ

По сообщению СМИ, нефтяные компании государств Персидского залива недополучили $15,1 млрд из-за остановки транзита через Ормузский пролив.

Нефтедобывающие компании стран Персидского залива потеряли около $15,1 млрд выручки от продажи нефти на фоне прекращения судоходства через Ормузский пролив, сообщает газета Financial Times со ссылкой на отраслевых экспертов.

Как подсчитали специалисты консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, сильнее всего пострадала Саудовская Аравия с финансовыми потерями в размере $4,5 млрд.

За период со второго по одиннадцатое марта катарская корпорация Qatar Energy лишилась порядка $571 млн из-за вынужденной приостановки добычи.

Эксперты предупреждают о наиболее катастрофических последствиях для Ирака, чей бюджет на 90% зависит от экспорта углеводородов.

Катар и Кувейт также ощутят негативный эффект, однако эти страны способны временно компенсировать дефицит за счет резервов своих суверенных фондов.

Как пишет Financial Times со ссылкой на данные агентства Kpler, сейчас в акватории пролива простаивают суда с грузом нефтепродуктов и сжиженного природного газа на общую сумму минимум $10,7 млрд. Отмечается, что до начала конфликта ежедневный объем транспортируемых здесь ресурсов оценивался в $1,2 млрд.

Издание также приводит заявление руководителя нефтяной компании Saudi Aramco Амина Нассера о поиске обходных путей. В качестве приоритетной альтернативы компания рассматривает экспорт баррелей через порт Янбу на побережье Красного моря.

Напомним предысторию текущего логистического кризиса. Второго марта представитель командования КСИР Эбрахим Джабари анонсировал блокировку прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля. Через этот стратегический маршрут традиционно идет около пятой части мирового экспорта нефти. Спустя три дня глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил формальный статус акватории. По его словам, пролив остается открытым, однако владельцы танкеров сами отказываются от рейсов из-за высокого риска попасть под перекрестный огонь.