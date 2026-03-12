Посол Ирана поблагодарил Россию за поддержку

На фоне ударов США и Израиля руководитель иранского дипломатического представительства в Москве Казем Джалали поблагодарил руководство России и мировое мусульманское сообщество за оказанную поддержку.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали поблагодарил всех мусульман исламского мира, а также правительство РФ и российских мусульман за поддержку, оказанную в связи с ударами США и Израиля по иранской территории.

"Мы благодарны всем мусульманам всего исламского мира за того, что оказывают нам поддержку, а также признательны мусульманам России. Мы благодарны правительству России, а также главе Духовного управления мусульман РФ муфтию Равилю Гайнутдину"

- Казем Джалали

Стоит напомнить, что 28 февраля американские и израильские вооруженные силы развернули военную кампанию против Ирана. Удары наносятся по разным объектам в стране, в том числе столице Тегерану. Поступают сведения о серьезных разрушениях и потерях среди гражданского населения.

В первый день обострения ситуации погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В связи с его гибелью власти Исламской Республики объявили сорокадневный общенациональный траур.

В качестве ответных мер Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию, а также на военные базы США, расположенные в ближневосточном регионе.

На начальном этапе Вашингтон и Тель-Авив позиционировали свои шаги как превентивные, аргументируя старт операции потенциальной опасностью от иранской ядерной программы.