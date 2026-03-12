Париж и Рим ведут переговоры с Тегераном по Ормузскому проливу?

По информации Financial Times, на фоне текущих проблем с судоходством в Ормузском проливе европейские государства пытаются договориться с Тегераном о возобновлении безопасного транзита нефти и газа из Персидского залива.

Ряд европейских стран, среди которых Франция и Италия, инициировали прямые переговоры с руководством Ирана, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Главная цель дипломатического диалога заключается в обеспечении беспрепятственного прохода коммерческих судов через акваторию Ормузского пролива.

Как пишет издание, стремительно надвигающийся глобальный энергетический кризис вынуждает европейские столицы прилагать максимум усилий для срочного восстановления поставок нефти и газа из ближневосточного региона.

При этом авторы публикации подчеркивают один важный нюанс. На данный момент нет абсолютно никаких гарантий успешного исхода этих консультаций, равно как и уверенности в готовности иранской стороны к предметному обсуждению сложившейся ситуации.