Россия и Азербайджан планируют запустить сквозные логистические сервисы

Россия ведет переговоры по созданию сквозных логистических сервисов с Азербайджаном и Ираном для развития международного транспортного коридора Север-Юг. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью изданию Известия.

В рамках трехстороннего сотрудничества России, Азербайджана и Ирана ведется подготовка новых соглашений для развития коридора Север-Юг. Москва также ведет переговоры о подписании меморандумов в области транспорта с Афганистаном, Индией, Катаром, Кенией, ОАЭ, Оманом, Пакистаном и Саудовской Аравией. Подписание документов позволит упростить перевозки товаров и сделать их дешевле.

Как пояснил министр, для увеличения объемов поставок часть грузов по западной ветке коридора Север-Юг переведут с автомобильного на железнодорожный транспорт. Эта мера снизит перегруженность автомобильных пунктов пропуска.

Для ускорения проверок на границах стороны готовят к запуску проекты зеленого и упрощенного таможенных коридоров, а также планируют совместно строить инфраструктуру.

Никитин также отметил, что доставка грузов по новому маршруту займет от 15 до 20 дней, что почти в два раза быстрее пути через Суэцкий канал. В 2025 году по коридору перевезли 21,5 млн т грузов, а рост за пять лет составил 39%.