Ученые из РФ и Азербайджана выступят на экофоруме Прикаспийских государств

Махачкала принимает первый Международный экологический форум Прикаспийских государств. В мероприятии примут участие более 300 ученых и экспертов из России, Азербайджана, Ирана и других стран, которые обсудят вопросы, связанные с экологией, биологией и геофизикой.

Мероприятие началось с обсуждения экологических проблем Каспийского моря. Были затронуты вопросы обмеления, а также масштабной гибели тюленей. Российские эксперты отметили важность взаимодействия всех пяти прикаспийских стран для решения проблемы.

"Только совместная система наблюдений с участием всех пяти прикаспийских стран позволит нам не просто фиксировать проблемы, но и реально управлять ситуацией, предотвращая угрозы и сохраняя вид для будущих поколений"

– директор экологического фонда "Компас" Татьяна Ковалева

Как отметила глава экологического фонда "Компас" Татьяна Ковалева, эксперты намерены не только осветить проблемы Каспия, но и сформировать единый план действия по спасению экологии моря.

Напомним, что в начале месяца на побережье Дагестана нашли более мертвых тюленей. Причину гибели морских обитателей устанавливают.