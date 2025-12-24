В Ливии убит сын Муаммара Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи, сын экс-лидера Ливии убит, четверо неизвестных напали на него во дворе собственного дома. Генпрокуратура страны создала спецкомиссию для расследования убийства.

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам убит, об этом сообщили СМИ, а затем и адвокат погибшего Халед аз-Зайди.

Старший сын Каддафи был убит в саду собственной резиденции в Ливии, на него было организовано покушение. Нападавших было четверо, им удалось скрыться.

По данным телеканала Al Jazeera, непосредственно перед покушением все камеры видеонаблюдения в резиденции Каддафи были выведены из строя.

В офисе сына Каддафи считают его убийство политическим и призывают к организации прозрачного расследования.

Генпрокуратура Ливии сформировала специальную комиссию, которая займется расследованием.

Телеканал Libya al-Ahrar сообщает, что Сейф аль-Ислам убит в городе Эз-Зинтан на западе страны.

По данным источников телеканала, члены комиссии направятся в Эз-Зинтан для проведения следственных мероприятий.