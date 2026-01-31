Вестник Кавказа

Более 80 участников беспорядков задержал КСИР на юго-западе Ирана

Несколько десятков человек, принимавших активное участие в недавних беспорядках в Иране, задержаны в результате операции КСИР (Корпуса стражей исламской революции).

Сотрудники разведывательной структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) совершили задержания подозреваемых в беспорядках, происходивших в провинции Чахармахаль и Бахтиария в юго-западной части Ирана, такое сообщение распространило местное отделение КСИР.

"Задержаны 85 человек, которые занимались уничтожением госимущества во время недавних беспорядков в провинции Чахармахаль и Бахтиария"

– КСИР

В сообщении уточняется, что возможные злоумышленники были обнаружены при помощи местных жителей в ходе операции, которую проводили сотрудники КСИР.

Напомним, масштабные протесты в Иране начались в конце декабря прошлого года. Толчком к ним стала девальвация национальной валюты риала. Вскоре протесты перешли в массовые беспорядки. Окончательный контроль над происходившим в стране власти взяли спустя примерно две недели.

