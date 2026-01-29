Власти Ирана должны пересмотреть поведение по отношению к народу – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан считает, что властям Ирана пора пересмотреть свои действия в отношении иранского народа. По его словам, необходимо прислушиваться к протестующим.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал власти страны пересмотреть свое поведение и действия в отношении граждан. Об этом пишут иранские СМИ.

Пезешкиан отметил, что это необходимо сделать, чтобы не давать поводов внешним силам для вмешательства, передает Tasnim News.

"Мы обязаны пересмотреть наше поведение и действия по отношению к народу, чтобы лишить поводов недоброжелателей, стремящихся превратить протесты в разжигание ненависти"

– президент Исламской Республики

По его словам, властям нужно начать прислушиваться к мирным протестующим и решать их реальные проблемы.

"Недавний опыт показал, что заклятые враги, включая сионистский режим и его западных покровителей, постоянно пытаются провоцировать, сеять раздор и раскалывать Иран. Они, используя социальные требования, пытались превратить протесты в гражданскую войну"

– президент ИРИ

Напомним, в конце прошлого года в ряде городов Ирана начались масштабные протесты из-за девальвации национальной валюты и высокой инфляции.