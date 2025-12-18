Посольство Эстонии может появиться в Армении

Глава МИД Эстонии сообщил о планах открытия посольства страны в Ереване. Данный вопрос он обсудил на встрече с армянским коллегой.

Эстония намерена открыть посольство в Армении. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Он отметил, что вопрос об открытии диппредставительства в Ереване обсуждался в Брюсселе на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Брюссель обладает уникальной способностью объединять людей. У меня состоялась спонтанная встреча с моим дорогим другом, министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Мы вновь встретимся в этом году на открытии посольства Эстонии в Ереване"

– Маргус Цахкна

В свою очередь, Мирзоян отметил, что ему всегда приятно встречаться с эстонским коллегой.

"Будь то формальная или спонтанная встреча, мы всегда находим тему, представляющую взаимный интерес для развития партнерства"

– глава МИД РА

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с эстонским министром, в том числе на открытии посольства.