Под Феодосией тушат крупный ландшафтный пожар

Небольшой ландшафтный пожар, охвативший сегодня днем заросли камыша в районе болот под крымской Феодосией, за считанные часы распространился с двух до 25 гектаров, его тушат более сотни спасателей.

"Источник возгорания расположен внутри болотистой местности. Площадь открытого горения составляет 300 кв м. Однако после уточнения оказалось, что площадь, пройденная огнем, составила 25 гектаров"

- сообщение МЧС Крыма

Спасателям пришлось более чем в два раза, с 50 до 119 человек, нарастить группировку участвующих в тушении, а также кроме спасателей привлечь к тушению огня сотрудников Минобороны, лесоохотничьего хозяйства, коммунальных служб, администрации Феодосии и волонтеров, передает "Интерфакс".

Быстрому распространению пламени способствует установившийся в регионе достаточно сильный ветер, скорость которого достигает до 10 м/с.