British Airways до лета не будет летать в страны Персидского залива - СМИ

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways сегодня объявила о приостановке своих рейсов в страны Персидского залива как минимум до конца мая, что говорит о пессимистическом настрое британских властей в ожидании возможной стабильности в регионе.

Ранее авиакомпания отменяла рейсы до 28 марта, но в понедельник сообщила, что не будет летать в Дубай (ОАЭ), Амман (Иордания), Манаму (Бахрейн) и Тель-Авив (Израиль)до 31 мая, сообщает издание Financial Times.

Что касается авиарейсов в Доху (Катар), которые интегрированы в сеть партнерской катарской авиакомпании Qatar Airways, то они приостановлены до конца апреля и будут выполняться в ограниченном режиме только в мае, говорится в сообщении.

А вот полеты British Airways в саудовские Эр-Рияд и Джидду пока продолжатся: они почти не пострадали от закрытия воздушного пространства, пишет издание.

Также авиакомпания нарастила число рейсов в Сингапур и Бангкок, чтобы компенсировать убытки и вернуть себе пассажиров из Азии, которые почувствовали на себе перебои в транспортной сети Персидского залива, пишет FT.