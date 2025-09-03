На реконструкцию "Города ангелов" направят свыше 110 млн рублей в Северной Осетии

Масштабная реконструкция запланирована в 2026 году в мемориальном комплексе "Город ангелов" в Беслане, о планах рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он назвал сумму средств, которые будут выделены на реконструкцию.

"Более 110 млн рублей направим в этом году на благоустройство мемориального комплекса "Город ангелов" в Беслане"

– Сергей Меняйло

Глава региона уточнил, что работы будут организованы по поручению российского президента Владимира Путина. Реконструкция запланирована в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

В составлении проектно-сметной документации принимала участие общественная организация "Матери Беслана". Проект предполагает ремонт надгробий, которые находятся вне кладбища. Вокруг надгробных плит уложат брусчатку из гранита и поребрики. Кроме того, будут благоустроены дорожки и газоны, созданы парковки. Особое внимание предполагается обратить на реставрацию памятника "Древо скорби".

"Наша главная задача – сохранить память о жертвах трагедии в Беслане. Пока мы живы, мы обязаны помнить о них. Ради тех, кого с нами больше нет. Ради их семей. И ради того, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась"

– Сергей Меняйло