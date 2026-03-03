Общие вооруженные силы могут появиться у Лиги арабских государств

Члены Лиги арабских государств могут создать общие вооруженные силы на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Обсуждение этой идеи инициировал Египет.

Возможность создания совместного воинского контингента изучается в Лиге арабских государств (ЛАГ), поделился заместитель генсека организации Хусам Заки.

"Об этой инициативе недавно вновь заговорили в Египте, ведь в 2015 году именно египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси впервые предложил создать общеарабские войска. Мы в ЛАГ изучаем этот вопрос и готовы повторно вынести его на обсуждение на следующем заседании"

– Хусам Заки

Он пояснил, что актуальность возвращения к этой теме связана с конфликтом США и Израиля против Ирана и его ударами по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.

"Каждое арабское государство имеет законное право отвечать на агрессию так, как сочтет целесообразным, и в подходящее ей время, а ЛАГ полностью поддерживает это право"

– Хусам Заки

Накануне состоялась встреча глав МИД Египта и ОАЭ, на которой египетский министр выступил с предложением "начать совместно разрабатывать концепцию коллективной безопасности для всех арабских государств".