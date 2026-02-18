Кавказский инвестиционный форум перенесли на более ранние сроки

Даты проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ) перенесли на конец апреля, мероприятие пройдет в Минеральных Водах (Ставропольский край), сообщает пресс-служба оргкомитета форума.

"Кавказский инвестиционный форум состоится 28−30 апреля в городе Минеральные Воды на площадке МВЦ "МинводыЭкспо". КИФ является ведущей деловой площадкой для развития экономики регионов Северного Кавказа и привлечения инвестиций в ключевые отрасли промышленности"

- Росконгресс

Сообщается, что трехдневная программа форума объединит в себе тематические сессии, дискуссии и практические кейсы: тематические сессии будут посвящены развитию АПК, промышленности и энергетики, транспорта и логистики, цифровых технологий, а также туризма на Северном Кавказе, передает "Интерфакс".

Акцент в деловой программе форума в 2026 году будет сделан на расширении международного экономического сотрудничества, в первую очередь, со странами Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, сообщили организаторы.

Ранее планировалось, что КИФ-2026 пройдет с 17 по 19 мая.