В Тегеране начали работать силы ПВО

Mehr: ПВО Тегерана отражает налет разведывательных беспилотников. Другой информации не сообщается.
В небе над Тегераном начали работать силы ПВО, передает Mehr.
Согласно информации медиа, запуски ракет фиксируются в некоторых районах столицы Ирана. Информации о последствиях пока не поступало.
По данным Tasnim, система отражения воздушных атак отреагировала на запуск беспилотников разведывательного типа. По информации агентства, атаки отражаются в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана.
Ранее стало известно, что Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США подготовило новый план ударов по Ирану на случай возобновления военных действий.