Вестник Кавказа

В Тегеране начали работать силы ПВО

Вид на Тегеран
© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
Mehr: ПВО Тегерана отражает налет разведывательных беспилотников. Другой информации не сообщается.

В небе над Тегераном начали работать силы ПВО, передает Mehr. 

Согласно информации медиа, запуски ракет фиксируются в некоторых районах столицы Ирана. Информации о последствиях пока не поступало. 

По данным Tasnim, система отражения воздушных атак отреагировала на запуск беспилотников разведывательного типа. По информации агентства, атаки отражаются в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана. 

Ранее стало известно, что Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США подготовило новый план ударов по Ирану на случай возобновления военных действий.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
820 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.