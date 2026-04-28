В Тегеране заявили, что намерены защищать Ормузский пролив

Иран будет контролировать обеспечение безопасности в Ормузском проливе, такое заявление сделал верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи.

Его словам были зафиксированы в письме по случаю отмечаемого в стране Дня Персидского залива.

Он подчеркнул, что "Соединенным Штатам не место в проливе", поскольку они "находятся на расстоянии тысячи километров от региона".

"Светлое будущее региона Персидского залива будет будущим без США, наполненным стремлением к прогрессу, благополучию и процветанию его стран"

– Моджтаба Хаменеи

Он отметил, что Иран не допустит более злоупотребления Ормузским проливом со стороны третьих стран.

Хаменеи заявил, что новый порядок в Ормузском проливе принесет выгоду всем странам региона.