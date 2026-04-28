Путин провел "откровенный и деловой" разговор с Трампом

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой американского государства Дональдом Трампом, рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, беседа продолжалась более 1,5 часов.

"Общение президентов было откровенным и деловым"

– Юрий Ушаков

Помощник российского президента подчеркнул, что первым делом Владимир Путин выразил поддержку президенту США в связи с попыткой покушения на него, которая была предпринята 25 апреля в гостинице Washington Hilton.

Ушаков напомнил, что ни Дональд Трамп, ни первая леди и никто из его окружения не пострадали, а преступника оперативно обезвредили.

Помощник президента РФ пояснил, что Владимир Путин решительно осудил случившееся, обратив внимание на "неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия".

Ушаков также рассказал, что президент США дал высокую оценку объявлявшемуся Россией перемирию на Пасху.

"В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы"

– Юрий Ушаков

По его словам, американский лидер выразил поддержку этому предложению, подчеркнув, что этот праздник напоминает об общей победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Еще одной темой беседы стала ситуация с Ираном и в Персидском заливе.

"Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки"

– Юрий Ушаков

Помощник российского лидера отметил твердый настрой Москвы на всяческое содействие дипломатическим усилиям для мирной развязки кризиса, пояснил, что российская сторона выдвинула ряд соображений по урегулированию положения вокруг иранской ядерной программы.

Для этого, добавил он, РФ будет и далее осуществлять активные контакты с представителями Тегерана, лидерами стран Персидского залива, с Израилем и США.

Рассматривались в ходе беседы, отметил Ушаков, и вопросы двусторонних отношений, стороны обсуждали широкие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, многие из которых уже рассматриваются Москвой и Вашингтоном.

"Президенты условились и далее поддерживать контакты, как личные, так и на уровне своих помощников и представителей. Президенты тепло простились и пожелали друг другу всего самого доброго"

– Юрий Ушаков