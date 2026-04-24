Генплан порта Анаклия пересмотрят в Грузии

Грузинские власти заключили контракт с европейской компанией, которая разработает новый генплан порта Анаклия и составит новый бюджет проекта.

Проект глубоководного порта Анаклия в Грузии снова пересматривается: Минэкономики страны подписало контракт на €101,5 тыс с консалтинговой компанией Port Consultant Rotterdam (Нидерланды) по пересмотру генерального плана порта.

Ожидается, что специалисты представят альтернативы текущему генплану, составят новый бюджет проекта, а также займутся обновлением прогноза грузопотока будущего порта до 2050 года.

Пересмотр связан с тем, что инвестсоглашение с китайским консорциумом, который выиграл конкурс на реализацию проекта в мае 2024 года, до сих пор не подписано.

Отметим, что в апреле в Минэкономики Грузии сообщали, что все подготовительные работы к строительству порта завершены.