Вестник Кавказа

Генплан порта Анаклия пересмотрят в Грузии

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Грузинские власти заключили контракт с европейской компанией, которая разработает новый генплан порта Анаклия и составит новый бюджет проекта.

Проект глубоководного порта Анаклия в Грузии снова пересматривается: Минэкономики страны подписало контракт на €101,5 тыс с консалтинговой компанией Port Consultant Rotterdam (Нидерланды) по пересмотру генерального плана порта.

Ожидается, что специалисты представят альтернативы текущему генплану, составят новый бюджет проекта, а также займутся обновлением прогноза грузопотока будущего порта до 2050 года.

Пересмотр связан с тем, что инвестсоглашение с китайским консорциумом, который выиграл конкурс на реализацию проекта в мае 2024 года, до сих пор не подписано.

Отметим, что в апреле в Минэкономики Грузии сообщали, что все подготовительные работы к строительству порта завершены.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
420 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.