Канатные дороги российского производства появятся на Эльбрусе

Гендиректор Кавказ.РФ анонсировал установку новых канатных дорог на курорте "Эльбрус". Они будут полностью отечественного производства.

На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии будут установлены новые канатные дороги полностью отечественного производства. Об этом на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Он подчеркнул, что производством канатных дорог занимается высокотехнологичное предприятие в Тверской области.

"Сегодня наш партнер – компания "Руслет" открыла серьезный, уникальный, высокотехнологичный завод в Тверской области и начала производство канатных дорог со стопроцентной локализацией. Там абсолютно нет ни одной детали, ни одного элемента, который бы был сделан не на территории нашей страны, ну и на территории наших партнеров"

– Андрей Юшманов

Он также уточнил, что новые "канатки" должны появиться на курорте в 2029 году.

"Мы ставим задачу, что в 2029 году новые канатные дороги появятся на "Эльбрусе", они будут 100% российского производства"

– гендиректор Кавказ.РФ

Помимо этого, он рассказал о работе по модернизации имеющегося оборудования.

"Мы сейчас даже по тем дорогам, которые есть, меняем программное обеспечение, модернизируем шкафы управления, которые также полностью российские. На горнолыжном курорте "Мамисон" у нас полностью российское программное обеспечение"

– Андрей Юшманов

Он добавил, что чрезвычайно важно не зависеть от кого-то, когда дело касается безопасности туристов.

"Это очень важно, потому что зависеть от кого-то нам бы не хотелось, и мы не можем себе позволить, это опасные производственные объекты, они связаны с безопасностью наших туристов"

– гендиректор Кавказ.РФ

Напомним, в этом месяце на курорте "Эльбрус" состоялось открытие отеля "Cosmos Эльбрус Липрус Лагерь" для альпинистов и активных туристов. Отель находится на высоте 3,9 тыс метров над уровнем моря возле станции канатной дороги "Гарабаши". Он будет открыт в период альпинистского сезона – с апреля по сентябрь.