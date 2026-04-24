Рейсы из Москвы в Кувейт запустят в мае два перевозчика

Во второй половине мая авиакомпании Kuwait Airways и Jazeera Airways будут выполнять прямые рейсы в Москву, билеты уже в продаже.
Перевозчик Jazeera Airways назначил первый рейс на 17 мая, полеты возобновятся из Эль-Кувейта в "Домодедово" и будут ежедневными. Перелет туда-обратно обойдется в 40,5 тыс рублей, в стоимость включен багаж.
Компания Kuwait Airways начнет летать из кувейтской столицы в российскую с 16 мая. Рейсы также будут выполняться в аэропорт "Домодедово", цена билета – 55 тыс рублей туда-обратно с багажом. Перевозчик намерен выполнять по три рейса еженедельно: по понедельникам, средам и субботам.
Время в пути между Москвой и Эль-Кувейтом составляет чуть более пяти часов.
Напомним, воздушное пространство Кувейта открылось 24 апреля – с 28 февраля оно было закрыто на фоне конфликта в регионе.