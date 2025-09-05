Временно приостановлено движение судов через пролив Дарданеллы

Потерявший ход танкер временно парализовал движение судов через пролив Дарданеллы. Восстановить судоходство планируется после оказания помощи танкеру.

Пролив Дарданеллы временно закрыли для двустороннего судоходства. Об этом сообщают 29 апреля турецкие средства массовой информации.

Уточняется, что такое решение было принято в целях безопасности в связи с операцией по оказанию помощи направлявшемуся из России в Измит 274-метровому танкеру, который потерял скорость хода.

Судно, плывшее под флагом Барбадоса, снизило скорость в районе Эджеабата из-за сильного течения в проливе. Капитан обратился за помощью в Службу управления движением судов в Дарданелльском проливе, после чего в сторону танкеры были направлены буксиры Управления береговой безопасности Турции – Kurtarma-10, Kurtarma-18 и Kurtarma-20.

Находившиеся в округе суда были проинформированы о происходящем.