Вестник Кавказа

Небензя прокомментировал работу Совета мира

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Василий Небензя заявил, что Совет мира пока не отметился заметными действиями для решения ситуации вокруг сектора Газа.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя критически высказался о работе Совета мира по сектору Газа. По словам Небензи, структура не отметилась заметными действиями в контексте мирной нормализации вокруг палестинской проблемы. 

"Не видим каких-либо ощутимых результатов от работы Совета мира. Забуксовало и выполнение принятой уже пять месяцев назад по инициативе Вашингтона резолюции СБ 2803"

– Василий Небензя 

По словам постпреда, международный контингент до сих пор не приступил к выполнению задач, а администрация находится за границей. Небензя отметил, что большая часть территории сектора занята израильскими войсками, также существует проблема с гуманитарной помощью. 

Постпред отметил, что за фасадом привлекательных бизнес-инициатив пока нет реальных действий по стабилизации ситуации в секторе Газа. 

"К сожалению, оправдались наши мрачные прогнозы. Мы наблюдаем попытки буквально откупиться от палестинцев красивыми бизнес-проектами в стиле New Gaza, а не решать сложнейшую политическую проблему"

– Василий Небензя

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.