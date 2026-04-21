Небензя прокомментировал работу Совета мира

Постпред РФ при ООН Василий Небензя критически высказался о работе Совета мира по сектору Газа. По словам Небензи, структура не отметилась заметными действиями в контексте мирной нормализации вокруг палестинской проблемы.

"Не видим каких-либо ощутимых результатов от работы Совета мира. Забуксовало и выполнение принятой уже пять месяцев назад по инициативе Вашингтона резолюции СБ 2803"

– Василий Небензя

По словам постпреда, международный контингент до сих пор не приступил к выполнению задач, а администрация находится за границей. Небензя отметил, что большая часть территории сектора занята израильскими войсками, также существует проблема с гуманитарной помощью.

Постпред отметил, что за фасадом привлекательных бизнес-инициатив пока нет реальных действий по стабилизации ситуации в секторе Газа.

"К сожалению, оправдались наши мрачные прогнозы. Мы наблюдаем попытки буквально откупиться от палестинцев красивыми бизнес-проектами в стиле New Gaza, а не решать сложнейшую политическую проблему"

– Василий Небензя