Авигдор Либерман: соглашение США и Ирана ужасно для Израиля

Депутат Кнессета и глава парламентской фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман резко раскритиковал соглашение, договоренности о котором достигли США и Израиль.

Израильский депутат, председатель парламентской фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман выступил с критикой согласованного Вашингтоном и Тегераном мирного соглашения. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети.

Он охарактеризовал документ как "ужасный для Израиля", подчеркнув, что если бы он был разработан при правительстве, в котором ранее участвовал сам Либерман, сам нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил бы, что это предательство.

Со своей стороны депутат предложил экстренный план из шести шагов.

"1. Израиль должен четко заявить США, что не приемлет никакой увязки между иранской и ливанской зоной боевых действий"

– Авигдор Либерман

Далее он предложил в случае атаки ракетами или дронами со стороны "Хезболлы" по Израилю дать силовой ответ и ударить по центрам ее командования и управления в Дахие и Баальбеке.

Третий пункт заключается в том, чтобы не позволить "Хезболле" наращивать силы, то есть наносить упреждающий удар при попытке организации нарастить свою мощь.

"4. Сведение счетов с Ираном: на каждый иранский запуск ракет по Израилю мы ответим ударами по острову Харк и порту Бендер-Аббас"

– Авигдор Либерман

Далее глава фракции заявил, что "Моссад" должен заниматься только одной, важнейшей миссией – свержением иранского режима.

Заключительный пункт плана заключается в срочном создании ракетных войск, что предполагает производство не менее 20 тыс баллистических и крылатых ракет, примерно 30 тыс БПЛА, в том числе морских, и 24 тыс ракет-перехватчиков.