В порту Актау на Каспии углубят дно в рамках развития Среднего коридора

Казахстан намерен в этом завершить работы по дноуглублению в порту Актау. Работы направлены на расширение пропускной способности Среднего коридора (ТМТМ).

В Казахстане дноуглубительные работы в порту Актау, направленные на повышение безопасности судоходства и наращивание пропускной способности Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ), должны завершиться до конца текущего года.

Геодезические изыскания и обработка данных произведены компанием-подрядчиком China Harbour Engineering Company Ltd,

"Начало основных дноуглубительных работ запланировано на вторую половину июля текущего года. Полностью завершить проект планируется до конца 2026 года. По итогам работ проходная осадка в акватории порта будет увеличена до 6–7 метров, что позволит обеспечить полную загрузку судов"

– правительство Казахстана

Сообщается, что углубление дна в порту Актау повысит потенциал Среднего коридора – мощности транспортного маршрута возрастут с 6 млн до 10 млн т уже к 2028 году.