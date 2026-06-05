В порту Актау на Каспии углубят дно в рамках развития Среднего коридора

В Казахстане дноуглубительные работы в порту Актау, направленные на повышение безопасности судоходства и наращивание пропускной способности Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ), должны завершиться до конца текущего года.
Геодезические изыскания и обработка данных произведены компанием-подрядчиком China Harbour Engineering Company Ltd,
"Начало основных дноуглубительных работ запланировано на вторую половину июля текущего года. Полностью завершить проект планируется до конца 2026 года. По итогам работ проходная осадка в акватории порта будет увеличена до 6–7 метров, что позволит обеспечить полную загрузку судов"
– правительство Казахстана
Сообщается, что углубление дна в порту Актау повысит потенциал Среднего коридора – мощности транспортного маршрута возрастут с 6 млн до 10 млн т уже к 2028 году.