Постпред Ирана в ООН: РФ оказала влияние на подписание меморандума с США

Российская сторона оказывала позитивное содействие в заключении меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заявил постпред Исламской Республики в ООН.

Москва положительно поспособствовала заключению меморандума между Тегераном и Вашингтоном, такое заявление сделал постоянный представитель Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни.

Он подчеркнул, что Россия сыграла важную и значимую для процесса урегулирования роль посредника.

"Россия всегда оказывала позитивное содействие в вопросах, связанных с ядерной деятельностью Ирана"

– Али Бахрейни

При этом, он отметил, что Россия была и остается в настоящее время одним из важнейших партнеров Ирана.

Постпред в ООН заявил, что сделка стала возможной благодаря содействию "некоторых стран, в том числе и России" в переговорном процессе.