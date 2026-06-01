На курорте "Архыз" обновят мобильную связь и интернет

Вскоре всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии обзаведется современными базовыми станциями мобильной связи и оптико-волоконными линиями широкополосного интернета, которые обеспечит компания "ВымпелКом".

Российское ПАО "Вымпел-Коммуникации" готовит обновление связи на всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР) – вскоре здесь установят новые базовые станции связи и проведут оптико-волоконные линии для скоростного интернета, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Только в 2026 году компания "ВымпелКом" планирует направить на развитие сети связи республики свыше 70 млн рублей, а всего до 2028 года - 170 млн рублей. Стороны договорились о разработке плана работ по прокладке оптико-волоконных линий на курорте"

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На курорте уже прошло рабочее совещание, в котором приняли участие министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев, министр цифрового развития КЧР Валерий Медовой, гендиректор АО "Управляющая компания Архыз" Роман Киранчук и глава направления ставропольского филиала ΠΑΟ "ВымпелКом" Сергей Колесников. Они определили приоритетные площадки для установки новых базовых станций, передает портал "Это Кавказ".

Как отметили участники встречи, качественная связь - прежде всего вопрос безопасности: это не только возможность в любой момент связаться со спасателями, но и возможность для тысяч туристов, выбирающих для отдыха "Архыз", получить высококлассный востребованный сервис.