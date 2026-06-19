Вестник Кавказа

В Северной Осетии появится онлайн-табло о бензине на АЗС

Заправка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Информацию о наличии топлива на заправках в Северной Осетии с 25 июня можно будет получить онлайн. Сервис запустит министерство ЖКХ региона.

Онлайн-табло с информацией о наличии бензина на автозаправочных станциях запустят завтра в Северной Осетии, сообщили в МинЖКХ региона.

В ведомстве уточнили, что с 25 июня табло будет работать в тестовом режиме. Актуальную информацию смогут добавлять как владельцы заправок, так и автомобилисты.

Онлайн-табло представляет собой электронную карту с данными обо всех АЗС в Северной Осетии.

Накануне сообщалось, что в Ставропольском крае ситуация с топливом стала нормализовываться, а в Дагестане, чтобы избежать искусственного дефицита, введены ограничения на отпуск бензина.

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