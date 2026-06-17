Продажу топлива ограничили на АЗС в Дагестане

Лимиты на продажу топлива ввели с пятницы некоторые автозаправочные станции в Дагестане. Меры связаны с недопущением спекуляций и искусственного дефицита.

Ряд частных АЗС в Дагестане с 19 июня ограничили продажу топлива.

"Ограничения на разовый объем отпуска касаются и бензина, и дизельного топлива. При этом возникают вопросы и к самому качеству закупаемого топлива"

– участники рынка

Уточняется, что лимиты на отпуск топлива на АЗС введены, чтобы не создавался ажиотаж, искусственный дефицит и возможность для спекуляций, передает РБК Кавказ.

Накануне в Минэнерго Дагестана заверили, что дефицита топлива в регионе не наблюдается, а регулярный мониторинг ситуации призван не допустить необоснованного завышения цен.