Вестник Кавказа

В Дагестане сообщили об отсутствии дефицита топлива

В Дагестане сообщили об отсутствии дефицита топлива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минэнерго Дагестана заверили, что в регионе не наблюдается дефицит топлива. Власти проводят ежедневный мониторинг ситуации.

В Дагестане нет нехватки топлива, об этом сообщили в региональном министерстве энергетики.

Также в ведомстве уточнили, что проводится мониторинг для недопущения необоснованного роста цен на топливо.

"Проводимый мониторинг позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и принимать меры, чтобы не допустить необоснованного завышения цен. В случае выявления признаков сговора или завышения цен министерство направляет обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану"

– Минэнерго Дагестана

В республике для взаимодействия властей с компаниями, занятыми реализацией топлива, создана Дагестанская топливная ассоциация.
Ранее власти Кабардино-Балкарии также сообщили о том, что топлива в республике достаточно, а цены в среднем выросли на 8-10%.

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