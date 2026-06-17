В Дагестане сообщили об отсутствии дефицита топлива

В Дагестане нет нехватки топлива, об этом сообщили в региональном министерстве энергетики.
Также в ведомстве уточнили, что проводится мониторинг для недопущения необоснованного роста цен на топливо.
"Проводимый мониторинг позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и принимать меры, чтобы не допустить необоснованного завышения цен. В случае выявления признаков сговора или завышения цен министерство направляет обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану"
– Минэнерго Дагестана
В республике для взаимодействия властей с компаниями, занятыми реализацией топлива, создана Дагестанская топливная ассоциация.
Ранее власти Кабардино-Балкарии также сообщили о том, что топлива в республике достаточно, а цены в среднем выросли на 8-10%.