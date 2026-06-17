В Кабардино-Балкарии сообщили о наличии запасов топлива

В КБР не ожидают дефицита топлива на АЗС. Запасов достаточно для покрытия потребностей региона, рассказал министр.

В Кабардино-Балкарии на АЗС нет проблем с поставками топлива, запасы имеются, поделился министр промышленности, энергетики и торговли республики Шамиль Ахубеков.

"Необходимые запасы топлива в республике есть. Мы мониторим ситуацию как по остаткам, так и по ожидаемым поступлениям. 20 вагонов только у нас в пути сейчас находится по линии одной федеральной компании. Вторая ожидает поставки еще 2,5 тыс т топлива"

– Шамиль Ахубеков

За месяц на заправках в республике топливо подорожало на 8-10%, по словам министра, сказалось снижение предложения на рынке и остановка работы ряда предприятий.

Сейчас в КБР есть некоторые сложности с бензином марки АИ-95, так как это самый востребованный вид топлива, добавил он, передает "Интерфакс". Кроме того, на ряде АЗС, которые подняли цены минимально, образовался ажиотаж, спрос вырос на 30-40%, случился временный дефицит бензина на этих заправках.

"Тот ажиотаж, который возникает на заправочных станциях, только разгоняет ситуацию в худшую сторону. Необходимый объем топлива в республику поставляется и будет поставляться. Делать какие-то большие запасы топлива — такой ситуации нет точно"

– Шамиль Ахубеков